Deri sektörü ihracatını yılın ilk yarısında yüzde 17 artırdı - Son Dakika

2021 yılının ilk 6 ayında Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB) tarafından gerçekleşen ihracat 74.1 milyon dolar tutarında olup bu tutar, aynı dönemde 793.2 milyon dolar tutarlı Türkiye geneli deri ve deri mamulleri ihracatının 10.7'sine tekabül etmektedir.

Bölgemizden gerçekleşen bu ihracatın yüzde 20'sini deri postlar, yüzde 12'sini deri konfeksiyon, yüzde 10'unu saraciye ve yüzde 58'ini ayakkabı ürünlerinde olmak üzere kayıtlara geçmiştir. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde bölgemizden gerçekleşen ihracat 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 17 oranında bir artış göstermiştir.

EDMİB olarak 2020 yılında küresel ölçekte etkisini gösteren COVID-19 salgını sebebiyle, ticari ilişkilerin ve ihracatın sürekliliğini sağlamak amacıyla sektör temsilcilerimiz ile yaptığımız istişareler neticesinde hızlıca aksiyon aldık ve Haziran ayında deri ve deri mamulleri sektöründe dünyanın ilk dijital fuarı Shoedex'i düzenledik.

Birliğimizin dijitalleşme alanındaki faaliyetlerinin devamı niteliğinde olan ve katılım gösterilen fuarlarda elde edilen alıcı firma bilgileri ve üyelerimizin bilgilerini ortak bir platformda buluşturduğumuz "Turkish Leather Products" aplikasyonu projesini yine Haziran ayında hizmete aldık. Bu proje ile Birlik olarak ihracat payımızı artırmak ve yabancı alıcılar ile ticari ilişkilerimizi geliştirerek güçlü bir ağ kurmayı hedeflenmekteyiz.

Birliğimize üye firmaların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve orta uzun vadede sürdürülebilir ihracat artışı sağlanması amacıyla küresel işbirlikleri geliştirmeye devam ederek Eylül ayında Footwear Distributors and Retailers of America isimli kurulu tarafından gerçekleştirilen Shoe Sustainability Summit'e sponsor olduk.

Sektörümüzden gelen yoğun talebe istinaden Ekim ayında Shoedex dijital fuarının ikincisi ayakkabı, saraciye ve deri konfeksiyon sektörlerimize yönelik olarak düzenlenmiş olup üyelerimizin dijital altyapısının gelişmesinde ve sektörümüzün küresel ticarette güçlü bir yer edinmesinde, değişen koşullara adaptasyonunda öncü bir rol üstlendik. Üyelerimize e-ihracat/e-ticaret başlıklarında gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle farkındalık kazandırdık.

2021 yılının ikinci yarısında fiziki/dijital fuar ve heyet organizasyonlarımıza, e-ihracat seminer ve sunumlarımız ile üyelerimizi bilgilendirmeye ve ihracatın herkes için ulaşabilir olması için çalışmaya devam edeceğiz.

18-20 Temmuz 2021 tarihlerinde İtalya'nın Riva Del Garda bölgesinde gerçekleşecek Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarlarına Birliğimiz Milli Katılım Organizasyonu kapsamında toplam 252 m2 alanda 11 firmamız katılım gösterecektir. 4-6 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek ILM Offenbach Fuarı'nda ise Birliğimiz info standının yer alması planlanmaktadır. Bu dönem içerisinde sektörümüz ihracatının sürdürülebilirliği amacıyla projeler üretmeye devam ediyor olacağız.