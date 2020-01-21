Deri sektörü İzmir'deki fuarda buluştu

Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı üçüncü kez kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuarİzmir'deki açılış töreninde, İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarın deri sektörünü İzmir'de buluşturacağını söyledi.

Fuarın geçen yıla göre yüzde 40 büyüdüğüne vurgu yapan Soyer, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 40'dan fazla firmanın fuarda yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin dışında Almanya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İspanya, Kosova, Karadağ, Pakistan, Rusya, Tunus, Ukrayna, Vietnam ve Yunanistan'dan sektör profesyonellerinin fuara katılacağını belirten Soyer, "Fuarla birlikte deri sektörü paydaşlarıyla İzmir'i derinin merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bölgemizin ihracat potansiyeli yüksek sektörlerinden biri olan deri sanayisinde önemli bir yer tutan Leather & More Fuarı'nın, İzmir'in dünya çapında tanınmasındaki vizyonuna katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da bu yıl sektör olarak Güney Kore'yi ve ABD'yi hedeflediklerini aktardı.

Yılın yeni başladığını, ihracatta hızlı olmayı amaçladıklarını belirten Zandar, "Bu seneyi yüzde 15'lik bir ihracat artışıyla tamamlamayı umuyoruz." dedi.

Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olan fuar 23 Ocak'a kadar sürecek.

Sektörün önde gelen firmalarının ürün ve tasarımlarının sergilediği fuar kapsamında yılın en fazla ihracat yapan firmalarına ödülleri verilecek.