Deri sektöründe perakende mağaza sayısı artıyor - Son Dakika

Deri sektöründe perakende mağaza sayısı artıyor.

Türkiye'deki 96'ıncı mağazasını Antalya Havalimanı'nda açan DESA, en özel tasarımlarını yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sundu.

Mağazacılık yatırımları ile ilgili açıklama yapan DESA Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çelet, "Türkiye pazarına ve Türk ekonomisine inancımız tam, bu nedenle mağaza sayımızı yurtdışında olduğu kadar yurtiçinde de arttırmaya öncelik verdik. Haziran başında normalleşmenin başlaması, AVM'lerin çalışma saatlerinin uzatılması ve çalışma günlerinin arttırılması ile birlikte müşteri sayılarımızda önceki aylara göre hatırı sayılır bir artış yaşadık. Hala 2019 yılının yüzde 30'un altında olmakla birlikte artan ayak trafiği, satışlara olumlu yansıdı. Ertelenmiş ihtiyaçların ve tatil hazırlıklarının etkisi ile mağazalarımıza gerçekleşen ziyaretlerin satışa dönüşme oranında yüzde 52'lik bir yükselme kaydettik. Satışlarımızı geçen yıl ile kıyasladığımızda yüzde 120'den fazla bir büyüme görüyoruz. Bu büyümenin sınırların açılması, uluslararası seyahatin normalleşmesi ve aşılamanın artması ile birlikte daha da ivme kazanacağına inanıyoruz. Bu yıl turizm sezonunun uzaması ve sonbahara kadar uzanmasının da katkısıyla son derece hareketli ve bir o kadar da bereketli bir ikinci yarı yıl bekliyoruz ve tüm tüketicilerimizi yeni koleksiyonunu ilk elden deneyimlemek için mağazalarımıza davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL