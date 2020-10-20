Deri sektöründen Ar-Ge'ye yatırım - Son Dakika

Deri sektöründen Ar-Ge'ye yatırım

20.10.2020 12:57
Deri sektöründen Ar-Ge'ye yatırım, System.String[]

Salgın nedeniyle birçok sektör sıkıntıya girerken deri sektörü, Araştırma ve Geliştirmeye ayırdıkları bütçe ile Ar-Ge'ye en fazla bütçe ayıran ilk 500 şirket listesine girmeyi başardı.

Salgın nedeniyle birçok sektör sıkıntıya girerken deri sektörü, Araştırma ve Geliştirmeye ayırdıkları bütçe ile Ar-Ge'ye en fazla bütçe ayıran ilk 500 şirket listesine girmeyi başardı.

Turkishtime tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Çok ARGE Yatırımı Yapan Şirketleri' araştırmasında Desa Deri, ilk 500 şirket listesine 484'üncü sıradan girerek sektöründe liderlerden biri olmaya devam etti. Desa Deri, 1 milyon 566 bin 956 TL'lik harcamasıyla 2019 yılında Türkiye'de Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirketler araştırmasında listeye 484'üncü sıradan girdi.

Araştırmayı değerlendiren Desa Deri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çelet, "Her yıl olduğu gibi, gene 2019 yılında da Türkiye'nin tüm sanayi şirketlerini içerisinde bulunduran bu listede, sektörümüzün lideri olarak ilk 500 kurum arasında kendimize yer bulmuş olmaktan gurur duyuyoruz. Modayı sadece üreten değil, aynı zamanda üreten ve teknolojik yatırımlarla yönlendiren bir şirket olma vizyonumuzu, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize bu vesile ile bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da deri teknolojisinde yenilikleri tüketicilerimizle tanıştırmak ve sürdürülebilirlik en önemli yatırım alanlarımız arasında yer almaya ve rakiplerimizden farkımızı ortaya koyan ayırt edici unsurlar olmaya devam edecekler" dedi. - İSTANBUL

Deri sektöründen Ar-Ge'ye yatırım

Araştırma Geliştirme, araştırma, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deri sektöründen Ar-Ge'ye yatırım - Son Dakika Ekonomi

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