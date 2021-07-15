Üye Girişi
Deri sektöründen ekonomiye Kurban Bayramı'nda 3 milyar liralık katkı - Son Dakika

Deri sektöründen ekonomiye Kurban Bayramı'nda 3 milyar liralık katkı

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:02
Deri sektöründen ekonomiye Kurban Bayramı'nda 3 milyar liralık katkı, System.String[]

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, "Kurban derilerinin, kesimden sonra doğru işlenip üretimde kullanılmasıyla çanta, ayakkabı, kemer ve döşemelik gibi katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomimize yaklaşık 3 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, "Kurban derilerinin, kesimden sonra doğru işlenip üretimde kullanılmasıyla çanta, ayakkabı, kemer ve döşemelik gibi katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomimize yaklaşık 3 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlayacağını öngörüyoruz." dedi.

Deri sektörü her yıl Kurban Bayramı'nda doğru kesim, yüzüm ve saklama işlemleriyle atık derilerin sektöre kazandırılmasını amaçlarken, sektör bu yıl da Kurban Bayramı için bekleyiş içerisinde bulunuyor.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uyguner, doğru kesim yöntemleri ve doğru saklama ile elde edilecek ham madde değeri taşıyan kurban derilerinin ekonomik kazanım için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı'nda derilerin doğru kesilmesi ve tuzlanmasıyla atık olarak çevreye ve doğaya zarar verecek bir ürünü ekonomiye kazandırdıklarını ifade eden Uyguner, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda ham deri ihtiyacının çok büyük bir kısmını doğru kesim ve tuzlama teknikleriyle yurt içinden sağlayabiliriz. Yüksek çevre duyarlılığı ile hareket eden sektörümüz aslında diğer alanlara göre geri dönüşümü en iyi kullanan iş kollarından biri. Dünyanın her bölgesi ve ülkesinde olduğu gibi küçük ve büyükbaş hayvanlar besin ihtiyacı olduğu için üretiliyor ve tüketiliyor. Hayvanlardan geriye kalan deri ise işlenmezse dönüşüm sorunu yaşıyor. Bu nedenle hayvanın vücudunda derinin oluşturduğu yüzde 3 ile 5 arasındaki bu materyal, hem bir sektör yaratıyor hem de geri dönüşüm sorununu çözüyor. Deriyi işleyerek ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer ve döşemelik gibi alanlarda kullanarak ülke ekonomimize kazandırıyoruz. Kurban derilerinin kesiminden sonra doğru işlenmesiyle ayakkabı, saraciye, yarı işlenmiş ve bitmiş deri gibi katma değerli ürünler üretiyoruz. Bayramın ekonomimize yaklaşık 3 milyar TL'lik katma değerli deri katkısı sağlayacağını öngörüyoruz."

"Kurban derileri geri dönüştürülmeli"

Burak Uyguner, katma değeri yüksek ürün üretiminin temelinin kaliteli ham maddede yattığını belirtti.

Bu nedenle Kurban Bayramı'nın sektör için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Uyguner, "Türkiye'de her yıl deri sanayimiz, 6-6,5 milyon büyükbaş ve yaklaşık 50 milyon küçükbaş hayvan ham derisine ihtiyaç duyuyor. Bayramda yaklaşık olarak kesime giden 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş bulunuyor. Son yıllarda Türkiye'de jelatin ve kolajen pazarının da güçlenmesiyle tabakhane çıktıları ve kurban derilerinden de katma değer elde etmeye başladık." ifadelerini kullandı.

İşlenemeyen ham derilerin doğaya zarar verdiğini vurgulayan Uyguner, derinin kesim, yüzüm ve saklama koşullarının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Kötü yüzülmüş, hamlamış derilerin kalitesini yitirdiğini ve zor alıcı bulduğunu anlatan Uyguner, "Deri aynı zamanda bir geri dönüşüm ürünü. Kurban Bayram'ında da bu işlemlere mutlaka dikkat edilmeli. Her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanlardan miktar bazında yüzde 30 oranında israf ya da heba olup giden ham deri var. Bu şekilde önemli bir ekonomik büyüklük kesim, yüzüm ve saklama koşullarına dikkat edilmediği için alıcı bulamayıp geri dönüştürülemez atığa dönüşüyor ve doğaya yük oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Deri sektöründen ekonomiye Kurban Bayramı'nda 3 milyar liralık katkı

Kurban Bayramı, Türk Lirası, Türkiye, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deri sektöründen ekonomiye Kurban Bayramı'nda 3 milyar liralık katkı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı 11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak 11:44 Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı 11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı
Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi 11:22 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor 11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu 10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı 10:24 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil 10:14 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil

Son Dakika Haberleri
11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
10:33 Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı         
11:40
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış         
10:58
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti         
10:31
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu         
09:52
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 12:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Deri sektöründen ekonomiye Kurban Bayramı'nda 3 milyar liralık katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement