Son Dakika Haberleri: Deri üreticilerinden GSO'ya ziyaret
Son Dakika Ekonomi Haber

Deri üreticilerinden GSO'ya ziyaret

2 saat önce

Gaziantepli deri imalatçıları ve saraciyeciler, sektörün güncel durumu ve gelecek dönem yürütülecek çalışmaları değerlendirmek üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret etti.

Deri üreticilerinden GSO'ya ziyaret, System.String[]

Gaziantepli deri imalatçıları ve saraciyeciler, sektörün güncel durumu ve gelecek dönem yürütülecek çalışmaları değerlendirmek üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi ziyaret etti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Ünverdi, deri imalatının Gaziantep için tarihi bir yönü ve önemi olduğunu belirterek, "Bu meslek şehrimize babalarımızdan, dedelerimizden kalma, çok değerli bir miras. Bizler de sektörü daha da geliştirmek, niteliğini artırmak ve iş hacmini büyütmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Sektörün gelişmesine ve güçlenmesine yönelik teşvik ve destekler konusunda üreticileri bilgilendirip, destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Ünverdi, daha iyi şartlarda üretim yapılması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Ünverdi'ye teşekkür eden sektör temsilcileri de Gaziantep'te 50'ye yakın derici ve saraciyecinin faaliyet gösterdiğini, bu üreticilerin Türkiye pazarında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Sektör temsilcileri, Türkiye'nin deri kemer ihtiyacının yüzde 90'ının, yemenide kullanılan derinin ise tamamının Gaziantep'te üretildiğini ve ihraç edildiğini belirtti.

Deri imalatçıları, sektörü daha da geliştirmek adına daha büyük ölçekte üretim ve ihracat yapmak istediklerini kaydetti.

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehitler abidesi önündeki hdp eylemine tepki gösterdi
Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü Bakan Pekcan: Anlaşmasız Brexit'in Türkiye'ye maliyeti 3 milyar dolara ulaşabilir Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deri üreticilerinden GSO'ya ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]