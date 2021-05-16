Deri ve deri mamulleri ihracatında Kuzey Afrika sevinci - Son Dakika

Deri ve deri mamulleri ihracatında Kuzey Afrika sevinci

16.05.2021 12:01

Türk deri giyim ve ayakkabı markalarının Kuzey Afrika ülkelerinde mağaza sayılarını artırması, Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatına olumlu yansıdı.

Türk deri giyim ve ayakkabı markalarının Kuzey Afrika ülkelerinde mağaza sayılarını artırması, Türkiye'nin deri ve deri ürünleri ihracatına olumlu yansıdı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinin verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin deri ve deri mamullerinde 2021 ocak-nisan ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 468 milyon dolardan 540 milyon dolara çıktı.

Bu süreçte deri mamulleri dış satımında ilk sırada yer alan ayakkabı ihracatı da yüzde 15 artarak 316 milyon dolardan 364 milyon dolara yükseldi.

Deri postları ihracatından 74 milyon, deri saraciye ihracatından 68,5 milyon dolar, giyim eşyası ihracatından da 33 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

Fas'a ayakkabı ihracatı yüzde 142, Tunus'a saraciye ihracatı yüzde 320 arttı

Ayakkabı ihracatında söz konusu dönemde ilk sırada 28 milyon 630 bin dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 27 milyon dolarla Irak ve 26,5 milyon dolarla Almanya takip etti.

Ayakkabı ihracatında en büyük artış ise Fas pazarında yaşandı. Kuzey Afrika'nın önemli ülkelerinden Fas'a bu yılın 4 aylık döneminde ihracat yüzde 142 artışla 3 milyon 365 bin dolardan 8 milyon 155 bin dolara çıktı. Bu dönemde Libya'ya ihracat ise yüzde 62 artışla 6 milyon 844 bin dolardan 11 milyon 58 bin dolara ulaştı.

Deri saraciye ihracatında ise Almanya'ya 7,5 milyon dolar, İngiltere'ye 6,3 milyon dolar ve Fransa'ya 3,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Saraciye ürünlerinde en dikkat çeken artış ise Tunus'ta gerçekleşti. Bu ülkeye ihracat 520 bin dolardan 2,2 milyon dolara yükseldi.

"Markalarımızın bilinirliğinin artmasıyla bu rakamlar artacaktır"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine, deri sektörünün zor günlerden geçtiğini söyledi.

Son günlerde ise toparlanmaya başladıklarını belirten Zandar, bunda da Kovid-19 salgınına karşı aşılamada belli bir noktaya gelmiş ülkelerin etkili olduğunu aktardı.

Yarı mamul deri ihracatında da hareketin başladığını bildiren Zandar, "Çin ve Hindistan gibi yarı mamul ithal eden ülkelere ihracatımız başladı. Bu da söz konusu bölgelerde üretimin başladığının göstergesi. Bu alanda ihracatımız çok düşmüştü." dedi.

Aşılama sürecini hızlı yürüten İngiltere ve İsrail gibi ülkelerden gelen taleplerin dikkat çekici olduğuna değinen Zandar, Avrupa ülkelerinin aşılanmasına paralel olarak ihracatın da yükseleceğini tahmin ettiklerini dile getirdi.

Mayıs ayından sonra hızlı bir ivme beklediklerini belirten Zandar, "Kuzey Afrika bizim Türk firmalarımızın mağazalar açtığı önemli bir bölge. Libya, Fas, Tunus, Cezayir gibi bölgelerde kendi markalarımızın mağazalarını görüyoruz. Bunun devamı da gelir çünkü orası kıta olarak kültürel anlamda bize çok yakın ülkeler. Markalarımızın bilinirliğinin artmasıyla bu rakamlar artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ihracatta lojistik avantajlarını kullanmaya başladığına işaret eden Zandar, özellikle Avrupalı markaların ayakkabı sektörüyle alakalı Türkiye'de arayış içinde olduğunu kaydetti.

Bu arayışın sonuçlarının eylülde belli olacağını ifade eden Zandar, "2022 yaz koleksiyonuyla beraber Türkiye'de özellikle zincir markaların daha da fazla alışlarını artıracağını düşünüyorum. Bugün bizim yakın coğrafyadaki ülkelerle ilişkimizi çok iyi revize etmemiz gerekiyor. AB, Rusya ve Kuzey Afrika gibi." diye konuştu.

Deri ve deri mamulleri ihracatında Kuzey Afrika sevinci
Deri ve deri mamulleri ihracatında Kuzey Afrika sevinci
Deri ve deri mamulleri ihracatında Kuzey Afrika sevinci
Deri ve deri mamulleri ihracatında Kuzey Afrika sevinci

Kuzey Afrika, Türkiye, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deri ve deri mamulleri ihracatında Kuzey Afrika sevinci - Son Dakika Ekonomi


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