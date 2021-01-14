Deri ve deri mamulleri sektörü 2021'den umutlu - Son Dakika

Deri ve deri mamulleri sektörü 2021'den umutlu

14.01.2021 12:19
Deri ve deri mamulleri sektörü 2021'den umutlu, System.String[]

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sebebiyle ihracatta düşüş yaşayan ancak bu dönemde devreye aldığı dijital çalışmalarla seneyi en az kayıpla kapatan deri sektörü, 2021'de e-ticareti yoğun olarak kullanıp dış satımda hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) sebebiyle ihracatta düşüş yaşayan ancak bu dönemde devreye aldığı dijital çalışmalarla seneyi en az kayıpla kapatan deri sektörü, 2021'de e-ticareti yoğun olarak kullanıp dış satımda hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye geçen yıl, deri ve deri mamullerinde 1 milyar 133 milyon dolarlık ihracata imza attı. İhracatta ilk sırada 111 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 102 milyon dolarla Rusya ve 83 milyon dolarla İspanya izledi.

Deri ürünleri ihracatında ilk sırada 819 milyon dolarla ayakkabı yer aldı. Geçen yıl 180 milyon dolarlık saraciye ürünü ihraç edildi.

"Yeni düzende kendimiz gitmesek de ürünlerimizi göndereceğiz"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, AA muhabirine, deri ve deri ürünlerinin ağırlıklı olarak dışarıda giyilen ürünler olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle ürünlerin kullanımında düşüş olduğuna değinen Zandar, 2020'de kayıp yaşayan bir sektör olduklarına dikkati çekti.

Zandar, dünya genelinde ayakkabı ihracatındaki kaybın yüzde 30'larda olduğunu belirterek, "Bizim ise yüzde 12'lik bir düşüşümüz var. Dünyaya göre iyiyiz ama 2019'a göre kötüyüz." diye konuştu.

Türk ayakkabı sektörü olarak salgının başında bazı tedbirler aldıklarını anlatan Zandar, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde dijitalleşmede çok hızlı ilerledik ve Türkiye'nin ilk sanal fuarını gerçekleştirdik. Bu gelecek adına hepimize umut verdi. Sanal fuar çok etkili bir çalışma oldu. Ülkelerin kapalı olduğu süreçte müşterilerimiz ve alıcılarla çevrim içi buluştuk. Bu fuarda 31 firmayı 320 yabancı alıcıyla bir araya getirdik. Özellikle Afrika ve güney yarım küre ülkelerinden yoğun talep gördük. Değişik alıcılarla tanıştık ve bunun meyvelerini yedik. Bugün ihracat artışımızın yaşandığı ülkeler arasında bu ülkeler var."

"En kötü senaryoya göre hazırlandık"

Zandar, salgın sürecinde birçok firmanın dijitalle tanıştığını ifade ederek, sektör olarak dijital ayak izi bırakmaya başladıklarının altını çizdi.

Dijital eğitimlerle firmaları yeni döneme hazırladıklarını anlatan Zandar, "Kimse bu kadar hızlı adapte olamazdı. Tüm bunların sonunda e-ticaretle satışları artırdık. Salgınla ilgili ileriye dönük olumlu sinyaller veriliyor ancak eskiye dönüş çok yavaş olacaktır. İhracatçılar olarak en kötü senaryoya göre hazırlandık. Yeni düzende, kendimiz gitmesek de ürünlerimizi göndereceğiz. Geçen sene yaşanan düşüşü bu yıl gidereceğimizi ve 2019 rakamlarının üstüne çıkacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, Türkiye, Rusya, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deri ve deri mamulleri sektörü 2021'den umutlu - Son Dakika Ekonomi


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