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Deri ve deri mamulleri sektörü, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Rusya pazarıyla hareketlendi - Son Dakika

Deri ve deri mamulleri sektörü, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Rusya pazarıyla hareketlendi

29.06.2021 11:13
Deri ve deri mamulleri sektörü, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Rusya pazarıyla hareketlendi, System.String[]

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla sektörde hareketlilik yaşandığını belirterek, yıl sonuna kadar 2 milyar dolarlık ihracat hedefini aşabileceklerini bildirdi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla sektörde hareketlilik yaşandığını belirterek, yıl sonuna kadar 2 milyar dolarlık ihracat hedefini aşabileceklerini bildirdi.

İDMİB'den alınan bilgiye göre, 1 Ocak-26 Haziran döneminde yaklaşık 180 ülkeye 780 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yeni normalleşme ve bazı ülkelerin uçuş kısıtlamalarını kaldırmasıyla hareketlendi.

"Turizmin başkenti" Antalya'da açılan "Leather&Fur" isimli yılın ilk deri fuarında 1100 yabancı sektör temsilcisi bir araya geldi. Rusya'dan uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla fuara katılanların 700'ünü Ruslar oluşturdu.

Rusya'nın yanı sıra yaklaşık 180 ülkeye deri ve deri mamulleri ihraç eden sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar önemli bir büyüme yakalamayı hedefliyor.

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Şenocak, AA muhabirine, Rusya'nın turizmin yanı sıra deri sektörü için de önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Salgının deri ve deri mamulleri sektörünü de etkilediğini anlatan Şenocak, "Uçuş yasağı kalktı ve Rusya çok hızlı şekilde adapte oldu. Avrupa pazarı da önemli ama Rusya geleneksel bir pazar. Uçuş kısıtlamasının kalkması önemli. Bu da ihracat rakamlarına olumlu yansıyacaktır. Salgından dolayı ötelenmiş talepler de var. Yılın ikinci yarısında Rusya'dan ciddi bir talep olacaktır, ihracat da ivme kazanacaktır." diye konuştu.

"Ciddi bir çalışma içindeyiz"

Sektörü layık olduğu yere taşımak için ciddi bir çalışma içinde olduklarını bildiren Şenocak, Türkiye'nin, dünyada deri denilince akla ilk gelen ülkelerden olduğunu vurguladı.

Sektörü gündeme taşıyarak, modayı belirleyerek, katma değerli ürün üretmeye devam edeceklerini belirten Şenocak, deri sektörünün tamamıyla dışarıya artı veren, ithalatı hemen hemen olmayan bir sektör olduğunu ifade etti.

Şenocak, Türkiye'nin deri ve deri mamullerinde 180 civarında ülkeye ihracatı olduğunu, bu yıl ihracatta büyüme beklediklerini kaydetti.

Yeni normalle beraber deri ve deri konfeksiyon sektörünün çabuk hareket ederek açıkları hızlı bir şekilde kapatacağına işaret eden Şenocak, "Deri sektöründe 2019'un ihracat rakamlarını temmuz ayı itibarıyla aşıyoruz. Daha yüksek hedeflere doğru çıkacağız. Yıl sonu itibarıyla inanıyorum ki deri ve deri mamulleri sektörü olarak 2 milyar dolar ihracatı aşacağız. Ortalama yüzde 20 büyüme öngörüyoruz." dedi.

455 yabancı alıcı, yeni kurulan sisteme üye oldu

E-ticarete önem verdiklerin için "Turkishleather.com" adında site kurduklarına değinen Şenocak, 2 bin 600 ürünün yer aldığı siteye 164 yerli üretici ihracatçı firmanın üyelik işlemlerini tamamladığını vurguladı.

Şenocak, siteye çoğunluğu ABD, Rusya, İngiltere, Güney Afrika, Ukrayna ve Almanya'dan olmak üzere 74 ülkeden 455 yabancı alıcının da üye olduğunu ifade etti.

Ticaretin gelişmesine katkı sunmak için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Şenocak, şöyle devam etti:

"Bu sistemi dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz. Rusya önemli bir pazar ama tek pazara yönelik hareket ettiğinizde o ülkeyle sıkıntı yaşadığınızda tüm sektörler çöküyor. Onun için Amerika, Rusya, Avrupa, Uzak Doğu, Çin, Kore başta olmak üzere her ülkede hareket edersek, birtakım ülkelerde düşüşler olduğunda öbürü onu kapatıyor. Bu açıdan kurduğumuz e-ticaret sistemi çok güzel. Birtakım kuralları da içine alıyor. Oraya giren firmaların daha rahat müşteriye hitap edebilmesi için ciddi anlamda çalışmalar yapıldı."

Deri ve deri mamulleri sektörü, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Rusya pazarıyla hareketlendi
Deri ve deri mamulleri sektörü, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Rusya pazarıyla hareketlendi
Deri ve deri mamulleri sektörü, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Rusya pazarıyla hareketlendi
Deri ve deri mamulleri sektörü, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Rusya pazarıyla hareketlendi
Deri ve deri mamulleri sektörü, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Rusya pazarıyla hareketlendi

İstanbul, Türkiye, İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deri ve deri mamulleri sektörü, uçuş kısıtlamasının kalkmasının ardından Rusya pazarıyla hareketlendi - Son Dakika Ekonomi


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