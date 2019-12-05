Deri ve Kürk Moda Fuarı Leather&Fur Fashion Show Antalya'da açıldı

Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) Pınar Tartan, Ecem Çırpan ve Gizem Kayalı'nın da aralarında bulunduğu 32 mankenin podyuma çıktığı defile ile Antalya'da kapılarını açtı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde organize edilen fuarda 14 ülkeden 61 firma yer aldı.

Türkiye'deki deri ve deri mamulleri sektöründeki toptancı firmaların ürünlerini sergilediği fuara Türkiye, Rusya, Finlandiya, İngiltere, Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Dubai, Moldova, Letonya, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan binin üzerinde iş insanı katıldı.

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarın 3'üncü kez kapılarını açtığını söyledi.

Yılda iki defa düzenlenen fuarın her yıl yelpazesini genişleterek sektöre önemli destek sağladığını belirten Gözmen, "Bu sene 61 tane, tamamen ihracatı hedef edinmiş firmalarımız ile 2020 koleksiyonumuzu farklılık yaratarak Türkiye'nin güzelleri ile sizlere sunmayı tasarlıyoruz." dedi.

Gözmen, 1200 civarında yerli ve yabancı ziyaretçi ile buluştuklarını, tamamen dış piyasaya yönelik 50 milyon dolara yakın ihracat bağlantısı ile sunulan ürünlerin gün boyunca sergilendiğini ve çok yoğun ilgi gördüğünü aktardı.

Son yıllarda deriye olan ilginin biraz azaldığına, çevrecilerin deriye olan bakış açılarının farklılık gösterdiğine dikkati çeken Gözmen, "Aslında bizim kullandığımız ürünlerin tamamı atık ürünlerden yapılan ve ikinci dönüşüm dediğimiz değerlendirme tarzında olan ürünler. Bu ürünlerden muhteşem kıyafetler sunarak bayan ve erkeklerin dış giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Defileyi çok sayıda yabancı uyruklu da takip etti.

7 Aralık'ta sona erecek olan fuar yarın ikili görüşmelerle devam edecek.