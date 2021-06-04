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Deri yolma hastalığı 12-16 yaş arasında başlıyor - Son Dakika

Deri yolma hastalığı 12-16 yaş arasında başlıyor

04.06.2021 12:10
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Ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık olan ve vücuda cerrahi müdahale gerektirebilecek kadar zarara neden olabilen deri yolma hastalığına daha çok kadınlarda rastlanıyor ve 12-16 yaş aralığında görülmeye başlanıyor.

Ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık olan ve vücuda cerrahi müdahale gerektirebilecek kadar zarara neden olabilen deri yolma hastalığına daha çok kadınlarda rastlanıyor ve 12-16 yaş aralığında görülmeye başlanıyor. Uzmanlar, bu psikiyatrik rahatsızlığa Obsesif Kompulsif Bozukluk, saç yolma hastalığı, depresyon, madde bağımlılığı, kaygı bozukluğu ve beden dismorfik bozukluğu gibi diğer rahatsızlıkların da eşlik edebileceğini belirtiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, psikiyatrik bir rahatsızlık olan deri yolma hastalığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Deri yolma hastalığı kadınlarda daha çok görülüyor

Deri yolma hastalığını, zorlayıcı ve tekrarlayıcı biçimde derinin yolunmasıyla karakterize edilen bir hastalık olarak tanımlayan Dr. Emrah Güleş, "Ciddi derecede doku hasarına yol açabilir ve dermatolojik tedavi gerektirebilir. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Bunun sebebi kadınların daha çok tedaviye başvurması ya da hormonal farklılıklar olabilir." diye konuştu.

Yaralar cerrahi müdahaleyi gerektirebilir

Rahatsızlığın nedeninin tam olarak bilinmediğini ifade eden Dr. Emrah Güleş, hastaların genellikle,stres, gerginlik ve diğer olumsuz duygulardan kurtulmak için bu davranışı yaptıklarını aktardığını söyledi. Hastaların deri yolma sonrası bir rahatlama hissi ve haz tarif ettiğini belirten Dr. Emrah Güleş, "Ancak daha sonra hastalar bu davranış sonrası suçluluk hissetmektedirler. Sosyal aktivitelerden kaçınmaya başlayabilirler. Kişiler yaralarını gizlemek için uğraşırlar.En çok yüz bölgesinde olmakla beraber bacaklar, kollar, eller ve tırnak çevresi gibi yerlerde de bu yolma davranışı olabilir. Bazen çok şiddetli vakalarda cerrahi girişim gerektirebilecek sağlık sorunlara yol açabilir." dedi.

Diğer psikiyatrik rahatsızlıklar da bu hastalığa eşlik edebilir

Deri yolma hastalığının sıklıkla Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığıyla ile beraber görülebildiğini vurgulayan Dr. Emrah Güleş, bunun yanı sıra saç yolma hastalığı, depresyon, madde bağımlılığı, kaygı bozukluğu ve beden dismorfik bozukluğu ile de beraber rastlanabileceğinin de altını çizdi.

12-16 yaşları arasında başlıyor

Deri yolmanın hastalık olarak kabul edilmesi için kişinin işlevselliğini bozması ve klinik olarak belirgin bir sıkıntıya yol açması gerektiğini belirten Dr. Emrah Güleş, "Ortalama başlangıç yaşı 12-16 yaşlar arasıdır. Hastalığın tedavisinde hem ilaç tedavisinin hem de psikoterapinin beraber uygulanması gerekir." diye konuştu.

Obsesif Kompulsif Bozukluk, Üsküdar Üniversitesi, Depresyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Deri yolma hastalığı 12-16 yaş arasında başlıyor - Son Dakika


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