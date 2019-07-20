Dericiler 'büyük' oynayacak
1 saat önce
Türk deri ihracatçıları, yılda yaklaşık 6,5 milyar dolarlık deri ithalatının yalnızca 38 milyon dolarını Türkiye'den karşılayan Güney Kore pazarına yöneldi.
Türk deri ihracatçıları, yılda yaklaşık 6,5 milyar dolarlık deri ithalatının yalnızca 38 milyon dolarını Türkiye
'den karşılayan Güney Kore
pazarına yöneldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:42
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