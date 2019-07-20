Son Dakika Haberleri: Dericiler 'büyük' oynayacak
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Dericiler 'büyük' oynayacak

1 saat önce

Türk deri ihracatçıları, yılda yaklaşık 6,5 milyar dolarlık deri ithalatının yalnızca 38 milyon dolarını Türkiye'den karşılayan Güney Kore pazarına yöneldi.

Dericiler 'büyük' oynayacak, System.String[]
Türk deri ihracatçıları, yılda yaklaşık 6,5 milyar dolarlık deri ithalatının yalnızca 38 milyon dolarını Türkiye'den karşılayan Güney Kore pazarına yöneldi.
Güney Kore, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:42 
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