Son Dakika Haberleri: Dericiler, Pakistan heyetini ağırladı
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Dericiler, Pakistan heyetini ağırladı

1 saat önce

Deri ve deri ürünleri imalatı alanında Türkiye çapında ana üretim ve ticaret merkezi haline gelmeyi hedefleyen Bursa İhtisas Deri OSB, Pakistan Dericiler Birliği heyetini ağırladı.

Dericiler, Pakistan heyetini ağırladı, System.String[]
Deri ve deri ürünleri imalatı alanında Türkiye çapında ana üretim ve ticaret merkezi haline gelmeyi hedefleyen Bursa İhtisas Deri OSB, Pakistan Dericiler Birliği heyetini ağırladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:53 
Bursa, Türkiye, Pakistan, Ekonomi
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