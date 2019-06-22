Dericiler, Pakistan heyetini ağırladı
1 saat önce
Deri ve deri ürünleri imalatı alanında Türkiye çapında ana üretim ve ticaret merkezi haline gelmeyi hedefleyen Bursa İhtisas Deri OSB, Pakistan Dericiler Birliği heyetini ağırladı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:53
Deri ve deri ürünleri imalatı alanında Türkiye
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Dericiler Birliği heyetini ağırladı.
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