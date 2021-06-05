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Dericilerden 101 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika

Dericilerden 101 milyon dolarlık ihracat

05.06.2021 13:05
Dericilerden 101 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Türk deri ve deri mamulleri sektörü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64'lük artışla 101 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türk deri ve deri mamulleri sektörü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64'lük artışla 101 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Deri ve deri mamulleri sektörü çok zor günler geçirdiğimiz 2020 yaralarını henüz saramamış olmamıza rağmen ihracata tam gaz devam ediyor.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, "2021 yılı ocak-mayıs döneminde deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 641 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca Mayıs ayında sektörümüzün tüm ürün gruplarında ihracatımız artış gösterdi" dedi.

Şenocak, "Küresel salgın nedeniyle çok zor günler geçirdiğimiz 2020 yılının yaralarını henüz saramamış olmamıza rağmen deri ve deri mamulleri sektörü olarak 2021 yılı mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64'lük artışla 101 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Mayıs ayında toplamda 132 ülkeye ihracat yaptık. Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülkeden Almanya'ya yüzde 51'lik artışla 8 milyon dolar, Rusya'ya yüzde 181'lik artışla 7 milyon dolar ve İtalya'ya yüzde 20'lik artışla 6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 641 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplamda 160 ülkeye ürünlerimizi gönderdik. Bu dönemde AB ülkelerine yüzde 11'lik bir artışla 237 milyon dolarlık ihracat sağladık. Alım gücü yüksek ve istikrarlı ekonomilerin oluşturduğu OECD ülkelerine ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 195 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde Almanya'ya 51 milyon dolar, Rusya'ya 46 milyon dolar, Irak'a 34 milyon dolar, İtalya'ya 34 milyon dolar ve İspanya'ya 29 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Sektör olarak ihracat rakamlarımızı önümüzdeki dönemlerde daha da artırmayı hedefliyoruz. Bunun için de birlik olarak ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şenocak, "Mayıs ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz alt sektörümüz 57 milyon dolarla ayakkabı sektörü oldu. Ayakkabı sektöründe geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 50'lik bir artış yakaladık. Yine mayıs ayında yarı işlenmiş bitmiş deri ve işlenmiş kürk sektöründe yüzde 101'lik artışla 21 milyon dolar, saraciye sektöründe yüzde 147'lik artışla 15 milyon dolar ve deri kürk giyim sektöründe yüzde 10'luk artışla 8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ocak-Mayıs döneminde yine en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz alt sektörümüz ayakkabı oldu. Bu dönemde ayakkabıda yüzde 19'luk bir artışla 422 milyon dolarlık ihracata ulaştık. Yine bu dönemde yarı işlenmiş bitmiş deri ve işlenmiş kürk sektöründe yüzde 38'lik artışla 93 milyon dolarlık, saraciye sektöründe yüzde 29'luk artışla 83 milyon dolarlık ve deri kürk giyim sektöründe 41 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi. - İSTANBUL

Dericilerden 101 milyon dolarlık ihracat

İhracat, dolar, Mayıs, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dericilerden 101 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika


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