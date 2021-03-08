Derik Belediyesi'nden şehit anneleriyle '8 Mart' klibi - Son Dakika

MARDİN'in Derik Belediyesi'nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte şehit anneleri, öğretmenler ve ev kadınları yer aldı.

Derik Belediye Başkanlığı'nca Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel klip hazırlandı. İlçenin tarihi yerleri ve sembol olan zeytin bahçelerinde çekilen klipte, yöresel kıyafetleriyle şehit anneleri, engelli ve yaşlı kadınlar, öğretmenler ile ev kadınları yer aldı. 'Dünyamızı renklendiren tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun' notuyla klibin paylaşıldığını söyleyen Derik Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sultan Özen, "Belediyemiz tarafından çekilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan klipte yer alan şehit anneleri, engelli, yaşlı kadınlar, öğretmenler, ev kadınları ilçenin tarihi sokaklarında ve zeytin bahçelerinde Kadınlar Günü'nü kutladılar" dedi.