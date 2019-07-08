Derik'e stadyum talebi
1 saat önce
MARDİN(AA) - Mardin 1. Amatör Ligde mücadele eden Fosfat Spor, Derik'e stadyum yapılmasını talep etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:41 Kaynak: AA
MARDİN(AA) - Mardin
1. Amatör Ligde mücadele eden Fosfat Spor, Derik
'e stadyum yapılmasını talep etti.
Kulüp başkanı Murat Alataş, Mazıdağı
'nda stad olmadığı için maçlarını Derik ilçesinde oynamak zorunda kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Tüm bu olumsuzluklara rağmen başarılı bir grafik sergiliyoruz. İnşallah bu seneki hedefimiz Bölgesel Amatör Lige yükselerek takımımızı daha da ileriye taşımaktır. Belli bir amacı, hedefi olan ve bu yolda hızla ilerleyen bir takımız. Mazıdağı İlçe Stadyumunun yapılması başarımızı artıracaktır."
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