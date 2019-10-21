Son Dakika Haberleri: Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

47 dakika önce

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Nurdağı'nda cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezindeki Hurşit Camii'nde düzenlenen törene, Gaziantep Vali Davut Gül'ün yanı sıra çok sayıda polis ve askeri erkan, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı


Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, kılınan cenaze namazının ardından Nurdağı Şehitliği'nde tekbir ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - GAZİANTEP

Jandarma, Nurdağı, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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