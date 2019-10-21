Son Dakika Haberleri: - Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel - Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

- Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

- Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandıGAZİANTEP - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

- Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Nurdağı'nda cenaze töreni düzenlendi. İlçe merkezindeki Hurşit Camii'nde düzenlenen törene, Gaziantep Vali Davut Gül'ün yanı sıra çok sayıda polis ve askeri erkan, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve binlerce insan katıldı

Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, kılınan cenaze namazının ardından Nurdağı Şehitliği'nde tekbir ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

- Derik şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma, Nurdağı, Derik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
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