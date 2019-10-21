Son Dakika Haberleri: Derik şehidinin ateşi Nurdağı'na düştü
Son Dakika 3. Sayfa Derik şehidinin ateşi Nurdağı'na düştü

Derik şehidinin ateşi Nurdağı'na düştü

36 dakika önce

Derik şehidinin ateşi Nurdağı'na düştüGAZİANTEP - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Gaziantepli Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in baba evine acı haber ulaştı.

Derik şehidinin ateşi Nurdağı'na düştü

GAZİANTEP - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Gaziantepli Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in baba evine acı haber ulaştı.

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Gaziantep'in Nurdağı ilçesine kayıtlı olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek şehit oldu. Şehidin baba ocağına şehadet haberi, Nurdağı Kaymakam Vekili İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Nurdağı Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel ve Nurdağı Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi tarafından verildi. Evli ve 1 çocuk babası olan 5 yıllık uzman çavuş Önek'in acı haberi ailesi büyük acı yaşadı.

Şehidin naaşı bugün bugün öğle namazına müteakip Nurdağı Merkez Hurşit Camii'de kılınacak öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlanacak.

Derik şehidinin ateşi Nurdağı'na düştü

Jandarma, Nurdağı, Derik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 asker şehit (3)
Adres sormak için kamyondan inen sürücü hayatını kaybetti Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 13:18:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derik şehidinin ateşi Nurdağı'na düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]