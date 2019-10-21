Derik şehidinin ateşi Nurdağı'na düştü

GAZİANTEP - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Gaziantepli Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in baba evine acı haber ulaştı.

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Gaziantep'in Nurdağı ilçesine kayıtlı olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek şehit oldu. Şehidin baba ocağına şehadet haberi, Nurdağı Kaymakam Vekili İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Nurdağı Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel ve Nurdağı Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi tarafından verildi. Evli ve 1 çocuk babası olan 5 yıllık uzman çavuş Önek'in acı haberi ailesi büyük acı yaşadı.

Şehidin naaşı bugün bugün öğle namazına müteakip Nurdağı Merkez Hurşit Camii'de kılınacak öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile son yolcuğuna uğurlanacak.