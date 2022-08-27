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Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhammet Fatih Safitürk, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te mevlit programına katıldı - Son Dakika

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