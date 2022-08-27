Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te mevlit programına katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te mevlit programına katıldı

27.08.2022 13:45
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te mevlit programına katıldı

Derik Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camiye gelmesi İlahi okunması Dua edilmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması MARDİN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin'in...

Derik Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde düzenlenen mevlit programı

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın camiye gelmesi

İlahi okunması

Dua edilmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması MARDİN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin'in Derik ilçesindeki trafik kazalarında hayatını kaybeden 20 kişi için Derik Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde düzenlenen mevlit programında cemaate hitap etti.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de taziye ziyareti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de taziye ziyareti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Muhammet Fatih Safitürk, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te mevlit programına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te mevlit programına katıldı - Son Dakika
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