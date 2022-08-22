Mardin Derik'teki Kaza ile İlgili Yayın Yasağı: "Toplum Sağlığı, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni, Kamu Güvenliği ve Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla…" - Son Dakika
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Mardin Derik'teki Kaza ile İlgili Yayın Yasağı: "Toplum Sağlığı, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni, Kamu Güvenliği ve Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla…"

22.08.2022 14:05

Derik Sulh Ceza Hakimliği, Mardin Derik’te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı. Yasak kararı, “Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla…” gerekçesine dayandırıldı. Kararda; “Soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına” ifadeleri kullanıldı.

Derik Sulh Ceza Hakimliği, Mardin Derik'te 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı. Yasak kararı, "Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla…" gerekçesine dayandırıldı. Kararda; "Soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına" ifadeleri kullanıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde 20 Ağustos 2022 tarihinde 20 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Derik Sulh Ceza Hakimliği'nin 20 Ağustos 2022 tarih ve 2022/259 iş sayılı kararı getirilen yayın yasağı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) sitesinde de yayımlandı.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine alınan kararın gerekçesi şöyle açıklandı:

"Toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının yasaklanmasına…"

(ARŞİV GÖRÜNTÜ)

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Kaynak: ANKA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Derik'teki Kaza ile İlgili Yayın Yasağı: 'Toplum Sağlığı, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni, Kamu Güvenliği ve Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla…' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Derik'teki Kaza ile İlgili Yayın Yasağı: "Toplum Sağlığı, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni, Kamu Güvenliği ve Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla…" - Son Dakika
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