Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi - Son Dakika

Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi

7 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesindeki 115 okulda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi, System.String[]

MARDİN'in Derik ilçesindeki 115 okulda, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Derik Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ilçe merkezi ve köydeki 115 okulda eş zamanlı dezenfekte çalışması yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirterek, "İlçemizin 115 okulunda 17 bin 500 öğrenci eğitim görmekte. Bu öğrencilerimizi koronavirüsten uzak tutmak amacındayız. Bugün itibarıyla günde en az 1 kez bütün okullarımız dezenfekte edilecektir" dedi.


Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi

Son Dakika Haberleri
17:02 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
17:02 Halkın dilinden İstiklal Marşı
17:02 Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması
17:02 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
17:02 Adıyaman'da 5 bin 47 paket kaçak sigara ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:07:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derik'te 115 okul, dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]