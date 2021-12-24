DERİK'TE 117 ÇİFTÇİYE 85 BİN ZEYTİN VE BADEM FİDANI - Son Dakika

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MARDİN'in Derik İlçesinde 'Meyveciliğin Geliştirilmesi projesi' kapsamında 117 çiftçiye 85 bin zeytin ve badem fidanı dağıtıldı.

Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Evren Çakır ile çiftçilerin katıldığı fidan dağıtım töreninde kırsal mahallelerdeki üreticileri 75 bini zeytin, 10 bin badem fidesi olmak üzere 85 bin fidan dağıtımı geçekleşti.

'YENİ İSTİHDAM ALANI AÇIYORUZ'

Fidan dağıtım töreninde konuşan Vali Demirtaş, köyden kente göçü engellemeye, yeni istihdam alanları açmaya çalıştıklarını söyledi. Demirtaş, "Sadece buğday, arpa ve mısır ekerek bizim geçimimizi sağlamanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Onun için bu engebelli arazilerde bu fidanları kullanarak refahı artıracağız. Böylelikle yeni istihdam alanları açıyoruz. 85 bin fidan dağıttık. Talep gelmesi durumunda bunu arttırabiliriz" dedi.

Çiftçilerden Savaş Alas, 'Tarım müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonucunda badem fidanı aldık. Ekimini gerçekleştirdik, hem kendimizin, hemde ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.