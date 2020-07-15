Derik'te, 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika

Derik'te, 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde, darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit, kabri başında anıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde, darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit, kabri başında anıldı.

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İstanbul'da lokantada çalıştığı sırada darbe girişimine tepki göstermek için çıktığı sokakta darbeci askerler tarafından şehit edilen 5 çocuk babası Mahmut Eşit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değirmancı, şehidin yakınları ile çok sayıda kişi, şehidin mezarına karanfil bırakıp, dua etti.

Şehit kardeşini mezarı başında anan Enver Eşit, kendisinin de vatan uğruna şehit olmaya hazır olduğunu belirterek, "Devletimiz her zaman bizim yanımızda. 15 Temmuz şehitlerini hiç unutmayacağız. Onlar kalbimizde yaşayacak" dedi.


Derik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Derik'te, 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika
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