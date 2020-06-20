Derik'te 1500 öğrenci LGS sınavında ter döktü - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava 1500 öğrenci girdi.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 32 okulda 2 oturum halinde gerçekleştirilen LGS sınavı, koronavirüse karşı alınan yoğun tedbirlerle sona erdi. Sınav öncesi Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca tüm okullarında dezenfekte çalışması yapıldı. Okullara gelen veli ve öğrencilere sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarı yapıldı. İçeri alınan öğrencilere 2'şer maske, el dezenfektanı ve peçete verildi. Dışarıda bekleyen bazı veliler, ikinci oturum için verilen arada, okul bahçesine girmeleri yasak olduğu için çocuklarına tel örgülerden, içinde yemek olan poşetler uzattı. İlçe genelinde, 1500 kişinin sınava girdiği öğrenildi.

'BİR YILIN EMEĞİ BİR GÜNE SIĞIYOR'

Kardeşini sınava getiren Mehmet Sever, "Zamanında ben de sınav heyecanını yaşadım. Panik, heyecan var. Kardeşimi sınava getirdim. İnşallah başarılı olurlar. Bir yılın emeği var. Hepsi bir güne sığıyor. İnşallah o da heyecanlanmadan, kodlama hatası yapmadan başarılı olur" dedi.

Velilerden Orhan Işıkırık ise, "Çocuğum için geldik. Bizim tek umudumuz onlardır, Allah herkesin istediği bölüme girmesini nasip etsin" diye konuştu.

'MATEMATİK ZORDU'

Sınavın zor olduğunu ifade eden öğrencilerden Mehmet Ali Taşçı , "Ama iyi geçti. Fen kolaydı. Matematik biraz zordu. Birkaç boşum oldu" ifadelerini kullandı.

Diğer öğrenciler de matematikte zorlandıklarını, sözel ve fen bilgisi sorularının kolay olduğunu söyledi.