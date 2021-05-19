Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi - Son Dakika

- Derik'te 19 Mayıs etkinliği kapsamında yamaç paraşütü gösterisi düzenlendi

MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlileri kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü çerçevesinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Zeytinpınar Mahallesi'ndeki Erge Baba Tepesinde gerçekleştirilen etkinlikte paraşütçüler, Derik semalarında Türk bayrağı açarak 19 Mayısı kutlarken aynı zamanda Filistin'deki zulme dikkat çekmek içinde Filistin bayrağıyla da uçuş yaptı.

Eğitim alan gençlerin yamaç paraşütü gösterisini izleyen Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 800 gence paraşüt eğitim verildiğini belirterek 30 kişilik gruplar halinde gençlere yönelik eğitimlerinin devam ettiğini ve bu yıl 200 gence eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi. İsrail devletinin Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Vali Demirtaş, "İsrail terör devletinin ciddi anlamada bir katliamı var. Buradan protesto ediyoruz. Türk milleti olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Organizasyonda yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren gençlerden Aziz Acar ise "Bir havacılık öğrencisi olarak bu şekilde bir organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dalgalandırılmış olan bayraklarımız büyük önem arz ediyor. İnşallah en kısa zamanda Filistin halkına yapılan zulmün bitmesini temini ediyorum. Allah yapanları ıslah etsin" diye konuştu.

Etkinliğin beklentisinin üzerinde renkli ve eğlenceli geçtiğini dile getiren kursiyer Elif Günel de gençlere sağlanan imkanlardan ötürü Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Etkinliğe Vali Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, Zabıta Daire Başkanı Kinyas Köle ve Gençlik Merkezi Müdürü Ayşe Nur Günel katıldı.