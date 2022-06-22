Derik'te 3 projenin çalışması sürüyor - Son Dakika
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Derik'te 3 projenin çalışması sürüyor

22.06.2022 12:46
Derik'te 3 projenin çalışması sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde Gençlik Merkezi, Kadın Merkezi ve Tekstil Atölyesi projelerinin çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde Gençlik Merkezi, Kadın Merkezi ve Tekstil Atölyesi projelerinin çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derik ilçesindeki işsizlik sorununu azaltacak, sanayide ciddi kazanımlar sağlayacak Tekstil Fabrikası Projesi, tüm hızıyla devam ediyor.

Derik Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen proje, ilçenin istihdamına önemli katkı sunacak.

Derikli kadınların, ekonomi, kültür ve sosyal yaşamlarına katkı sunmak adına Kadın Merkezi yapılacak eski Hükümet Konağında başlatılan yenileme çalışması sürüyor.

Projenin tamamlanmasıyla, Kadın Merkezine dönüştürülecek eski Hükümet Konağında, kadınlara yönelik çeşitli eğitimler verilerek el emeği göz nuru ürünler üretilmesi sağlanacak.

Burada üretilen el emeği ürünler, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla satışı yapılıp kadınlara bir gelir kapısı da olacak.

Derikli gençlerin, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerinin yanı sıra sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olacak Derik Gençlik Merkezinde çalışmalar ise sona doğru geldi.

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Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

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