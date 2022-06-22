Burada üretilen el emeği ürünler, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla satışı yapılıp kadınlara bir gelir kapısı da olacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Derik ilçesindeki işsizlik sorununu azaltacak, sanayide ciddi kazanımlar sağlayacak Tekstil Fabrikası Projesi, tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Derik'te 3 projenin çalışması sürüyor - Son Dakika

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