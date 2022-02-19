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DERİK'TE 4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİYİ ISIRAN SOKAK KÖPEĞİ KUDUZ ÇIKTI; MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika

DERİK'TE 4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİYİ ISIRAN SOKAK KÖPEĞİ KUDUZ ÇIKTI; MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

19.02.2022 22:00

MARDİN'in Derik İlçesinde 4'ü çocuk 7 kişiyi ısıran köpekte 4 gün sonra kuduz tespit edildi.

MARDİN'in Derik İlçesinde 4'ü çocuk 7 kişiyi ısıran köpekte 4 gün sonra kuduz tespit edildi. İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla olayın yaşandığı Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınarak 6 ay süre ile her türlü hayvan ve hayvansal gıda girişi yasaklandı.

Olay, 15 Şubat'ta Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14), Kübra Ölçer (21), Mülkiye Ölçer (45) ile Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılara, kuduz aşısı yapıldı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yakalanan köpeğin Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda alınan numunesinin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan tetkiklerinde kuduz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalleye 6 ay süre ile her türlü hayvan, hayvansal madde ve ürünlerin giriş ve çıkışı yasaklandı. Komisyonda ayrıca, veteriner hekim izni olmadan hiçbir hayvanın kesilmeyeceği, mahallede kuduz hastalığı nedeniyle karantina uygulandığının çevre il ve ilçelere bildirilmesi, kuduz köpekle teması olan herkese koruyucu aşılarının yapılması, mahalle giriş ve çıkışlarına 'kuduz risk bölgesi' tabelası asılması ve belediyece sesli uyarılar yapılarak hayvanların serbest dolaşmasının yasak olduğunun bildirilmesi kararlaştırıldı.

Mahalle sakinlerinden Yusuf Tutmaz, köpeğin kuduz olduğunu bugün öğrendiklerini belirterek, Ben liseye gidiyorum, köpeklerin korkusundan okula gidemiyorum. Tüm köpeklerin toplanmasını istiyoruz dedi.

DERİK'TE 4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİYİ ISIRAN SOKAK KÖPEĞİ KUDUZ ÇIKTI; MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI
DERİK'TE 4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİYİ ISIRAN SOKAK KÖPEĞİ KUDUZ ÇIKTI; MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI
DERİK'TE 4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİYİ ISIRAN SOKAK KÖPEĞİ KUDUZ ÇIKTI; MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

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Bahçelievler Mahallesi, Hisarcık, Mardin, Derik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DERİK'TE 4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİYİ ISIRAN SOKAK KÖPEĞİ KUDUZ ÇIKTI; MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DERİK'TE 4'Ü ÇOCUK 7 KİŞİYİ ISIRAN SOKAK KÖPEĞİ KUDUZ ÇIKTI; MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI - Son Dakika
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