Son Dakika Haberleri: Derik'te 50 dönümlük ekili buğday, küle döndü
Son Dakika Güncel Haber

Derik'te 50 dönümlük ekili buğday, küle döndü

53 dakika önce

MARDİN'in Derik ilçesinde 2 mahallede çıkan yangınlarda toplam 50 dönümlük alanda ekili buğday kül oldu.

Derik'te 50 dönümlük ekili buğday, küle döndü, System.String[]
MARDİN'in Derik ilçesinde 2 mahallede çıkan yangınlarda toplam 50 dönümlük alanda ekili buğday kül oldu.
Derik ilçesine bağlı Atlı ve Denktaş mahallelerinde buğday ekili alanlarda henüz bilinmeyen belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği itfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına alarak, söndürdü. 2 mahellede toplam 50 dönümlük alanda ekili buğdayların yandığı bildirildi. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.


 


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:16 Kaynak: DHA
Mardin, Derik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar Son Dakika! Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak Son Dakika! Bakan Pakdemirli, Araklı'daki sel faciasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 18:09:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derik'te 50 dönümlük ekili buğday, küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]