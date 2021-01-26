Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı - Son Dakika
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Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı

26.01.2021 07:59
Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 89 yaşındaki Vezire Dinler'e, evinde koronavirüs aşısı yapıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen 89 yaşındaki Vezire Dinler'e, evinde koronavirüs aşısı yapıldı. Şimdiye kadar koronavirüse yakalanmadığını söyleyen Dinler, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan 89 yaşındaki Vezire Dinler, 80 yaş üstüne uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısı nedeniyle, sağlık kuruluşuna gidemeyince, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen bir hemşire tarafından, doktor ve anestezi teknikeri gözetiminde aşı oldu. Aşı öncesi Dr. Defne Gök tarafından bilgilendirilen Dinler, aşı olduktan sonra yarım saat boyunca yan etki ihtimaline karşı gözetim altında tutuldu.

'HASTALIĞA YAKALANMADIM'3 yıldır ayağa kalkamadığını ve yatağa bağımlı olduğunu söyleyen Vezire Dinler, "Eşim uzun süre önce vefat etti. Oğlumun evindeyim. Gelinim bakıyor. Hastalığa yakalanmadım. Eve kadar gelip aşı yapanlara teşekkür ederim" dedi.

Vezire Dinler'in gelini Güllüşah Dinler de tedbir amaçlı aşı yaptıklarını ifade ederek, "3 yıldır yatalak. Ona ben bakıyorum. Sağlık durumu iyi ve ayakları hariç herhangi bir problemi yok. Gelen sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Cevizpınar Mahallesi, Hisarcık, Derik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derik'te 89 yaşındaki kadına, evinde aşı yapıldı - Son Dakika

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