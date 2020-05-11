Derik'te bir köyde karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

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Derik'te bir köyde karantina uygulaması sona erdi
6 saat önce
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Kovalı Mahallesinde bulunan Tepecik mezrasında, korona virüs nedeni ile başlatılan karantina uygulaması sona erdi.
Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Kovalı Mahallesinde bulunan Tepecik mezrasında, korona virüs nedeni ile başlatılan karantina uygulaması sona erdi.
Derik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovalı Mahallesinde bulunan Tepecik mezrasının karantinaya alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Alınan karantina tedbirleri kapsamında ilgili bölgenin sağlık taraması ekipler tarafından gerçekleştirilmiş olup ilgili mahalle ve mezra sakinlerine Vefa Sosyal Destek Grubu öncülüğünde maske ve gıda temini sağlanmıştır. Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Derik Belediyesi tarafından ilgili mahalle ve mezrada dezenfeksiyon çalışması yapılmıştır. Alınan tedbirlerle birlikte söz konusu olan Tepecik mezrasında şikayetlerin ve semptomu olan hasta sayısının azaldığı görülmüştür. Bu veriler altında ilgili Tepecik mezrasının uzun karantina süreci de göz önünde bulundurarak uygulanan karantinanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sona erdirilmesine karar verilmiştir" denildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:02 Kaynak: İHA
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