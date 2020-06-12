Derik'te ekilen yerli ve milli buğdayın hasadı yapıldı - Son Dakika

MARDİN'in Derik İlçesinde, 5 dekarlık alana ekilen yerli ve milli buğdayın hasadı yapılarak, 'Tarla günü' etkinliği düzenlendi.

Derik ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Diyarbakır Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Adakent Mahallesi'nde 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. 5'er dekarlık alana ekilen 3 çeşit yerli ve milli buğdayın hasadının yapıldığı etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Memduh Dinler, Mardin Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Şirin Aydın Kaya, ilçe Ziraat Odası Başkanı Faruk Temelli ve çok sayıda çiftçi katıldı.

'AMACIMIZ YERLİ VE MİLLİ ÇEŞİTLERİN ARTIRILMASI'

Tarım ve Orman İl Müdürü Memduh Dinler, çiftçileri bilgilendirmek ve böyle bir güne anlam katmak için etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız yöremize uygun yerli ve milli çeşitlerin artırılması, iklimin uygunluğuna göre çeşit seçmemiz. Şu anda hasat ediyoruz. Verimlerde iklimden dolayı çok güzel geçti. Sulu alanlarda 800 kiloya kadar buğday verimini alan tarlalarımız vardı. İnşallah bu alanlarında da o verimi yakalarız. Daha sonra da yerli ve milli tohum çeşitlerini üretmeye çalışırız" dedi.

Tarla sahibi Hakan Kaya da "Yerli ve milli tohumunu tarlamda denedim. Şu an hasadını yapıyoruz. Mutluyuz ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz" diye konuştu.