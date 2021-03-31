Derik'te Gençlik ve Kültür Merkezi yapılacak - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik ilçesinde yaklaşık 700 metrekarelik alanda Gençlik ve Kültür Merkezi yapacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yeni projelerle her alanda çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Derikli gençlerin, sanat, kültür ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak için Derik Gençlik ve Kültür Merkezi yapılacak.

İnşa edilecek merkezde, 250 koltuklu çok amaçlı salon, engelli oturum mekanları ile seyir alanları, mescit ve özel üniteler bulunacak. Gençleri sınavlara hazırlamak için açılacak kurslar için 4 derslik ve sakin bir ortamda kitap okumaları için de kütüphane bulunacak. Ayrıca yeşil alan, dinlenme mekanları ile otopark da bulunacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, genç nüfusunun yoğun olduğu Mardin'de, gençlerin kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini kaydetti.

Mardin'i bir bütün olarak düşündüklerini ve projeleri bu doğrultuda yaptıklarını kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kent geneline hitap edecek şekilde projeler geliştiriyoruz. Bu projelerle şehrimizi sorun yaşanmayan bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız. Derik'te yapacağımız merkezi, geleceğimiz olan gençler için inşa ediyoruz. Gençlerimiz, burada kendilerini kültür, sanat ve diğer alanlarda geliştirme fırsatı bulacaklar. Alanında uzman eğitmenler, gençlerin sınavlara hazırlanması konusunda yardımcı olacaklar. Gençlik merkezimiz ilçemize çok yakışacak ve şimdiden hayırlı olsun."