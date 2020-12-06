Derik'te kısıtlamada sokak hayvanlarını esnaf besledi - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf bazı iş yeri sahipleri, ilçedeki sokak hayvanlarını besledi.

Derik ilçesinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de vatandaşlar evlerinde kaldı. Kısıtlamadan muaf olan bazı iş yeri sahipleri de insan sirkülasyonun azalmasıyla cadde ve sokakları dolduran ve aç olan sokak hayvanlarını besleyerek zaman geçirdi. Evinden et getirip sokak hayvanlarına yediren esnaf Sedat Aydın, "Sokak hayvanlarının sosyal mesafe kuralına uygun oturduklarını gördüm. Gidip evden et getirip yedirdim. İnşallah bizler de onlar gibi sosyal mesafeye uyacağız, kendimizi koruyacağız ve duyarlı olacağız" diye konuştu.