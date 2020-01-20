Derik'te kopan elektrik teli korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derik'te kopan elektrik teli korkuttu - Son Dakika

Derik'te kopan elektrik teli korkuttu

6 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesinde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması paniğe neden oldu.

Derik'te kopan elektrik teli korkuttu, System.String[]

MARDİN'in Derik ilçesinde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması paniğe neden oldu.

Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde dün rüzgarın etkisiyle kopan yüksek gerilim hattındaki elektrik teli, Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne alev alarak düştü. Mahalle halkı korku yaşarken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri elektrik kesintisine de neden olan kopan teli yenileyerek, ilçeye tekrar enerji verdi.


Derik, Selim, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
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