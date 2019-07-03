DERİK'TE ORMANLIK ALANDA KURUYAN OTLAR YANDI - 1
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MARDİN'in Derik ilçesinde ormanlık alandaki kuruyan otlar, alev aldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:03 Kaynak: DHA
MARDİN'in Derik
ilçesinde ormanlık alandaki kuruyan otlar, alev aldı. Büyüyen yangına, İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ndeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de araçlarıyla da müdahale edildi.
Yangın, öğle saatlerinde Derik ilçesindeki ormanlık alından meydana geldi. Mazıdağı
ilçesinin bir bölümünü kapsayan ormanlık alanda nedeni belirlenemeyen bir şekilde kuru otlar alev alarak, yangına dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri sevk edildi. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki TOMA'nın da kullanıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
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