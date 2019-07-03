Son Dakika Haberleri: Derik'te ormanlık alanda kuruyan otlar yandı -1
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Derik'te ormanlık alanda kuruyan otlar yandı -1

1 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesinde ormanlık alandaki kuruyan otlar, alev aldı.

Derik'te ormanlık alanda kuruyan otlar yandı -1, System.String[]
MARDİN'in Derik ilçesinde ormanlık alandaki kuruyan otlar, alev aldı. Büyüyen yangına, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de araçlarıyla da müdahale edildi.
Yangın, öğle saatlerinde Derik ilçesindeki ormanlık alından meydana geldi. Mazıdağı ilçesinin bir bölümünü kapsayan ormanlık alanda nedeni belirlenemeyen bir şekilde kuru otlar alev alarak, yangına dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki TOMA'nın da kullanıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın, güçlükle kontrol altına alındı.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:13 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Mardin, Derik, Güncel
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