Derik'te park halindeki midibüs yandı

MARDİN'in Derik ilçesinde park halindeki midibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Derik ilçesinde Kale Mahallesi Amed Caddesi üzerinde okul taşıtı olarak kullanılan ve aynı firmaya ait olan park halindeki 4 midibüsten birinde öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 80 ABD 130 plakalı midibüsteki yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Midibüs, yangında kullanılamaz hale geldi.

Midibüsün sahibi Abdurrahim Işık, yaklaşık 100 bin TL zararının olduğunu belirterek, "Bazı görgü tanıkları, 2 çocuğun midibüslerin olduğu alanda yangını çıkardığını, daha sonra alevlerin midibüse sıçradığını söyledi. Okul taşımacılığı yapıyorduk. Okullar tatil olduktan sonra araçları parka çektik. Şikayetçiyiz, yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi.