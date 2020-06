Derik'te PKK operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl Derik kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen ve İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir'in de bulunduğu 4 teröriste yardım ve yataklık edenlere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Suriye'den kuryeler aracılığıyla getirilen silah ve mühimmatları Çataltepe Mahallesi'nde araziye gizleyerek örgüt mensuplarına ulaştırdıkları gerekçesiyle H.B., A.Ö., B.Ö., N.D., M.N.D., İ.H.T., A.T., Y.Ç. ve E.A. gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.