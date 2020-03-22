Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı - Son Dakika

Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı

6 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesinde, parklardaki banklar koronavirüse karşı alınan önlemleri kapsamında kaldırılırken, polis ekipleri 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde Kürtçe ve Türkçe anonslar yaptı.

Derik'te polis 65 yaş üzeri için 2 dilde anons yaptı, banklar kaldırıldı, System.String[]

MARDİN'in Derik ilçesinde, parklardaki banklar koronavirüse karşı alınan önlemleri kapsamında kaldırılırken, polis ekipleri 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması yönünde Kürtçe ve Türkçe anonslar yaptı.

Derik'te belediye ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ile üstü ve kronik hastalığı olan kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanması kararının ardından parklardaki oturma banklarını yerinden söktü. Zabıta ekipleri, çocuk oyun grupları ile yerinden sökülemeyen kamelyaların çevresine ise güvenlik şeridi çekti. Tedbirler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zırhlı araçla mahalle sokakları gezerek, yaşlı ve hastaların dışarı çıkmaması için anonslar yaptı. Polis ekipleri, zırhlı araçların hoparlörlerinden Türkçe ve Kürtçe olarak 'Evde kal, hayatta kal' şeklinde sık sık anonslar yaptı.


İçişleri Bakanlığı, Derik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:06 Kaynak: DHA

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