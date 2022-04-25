Derik'te ramazan etkinlikleri ilgiyle sürüyor - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen ramazan etkinliklerine vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ramazan etkinlikleri devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında Belediye Meydanında düzenlenen tiyatro gösterimini seyreden vatandaşlar eğlenceli zaman geçirdi.
Etkinliğe, Kaymakam Çakır'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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