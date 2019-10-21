Son Dakika Haberleri: Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor

Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyorGAZİANTEP - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Gaziantepli Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor

GAZİANTEP - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Gaziantepli Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. İlçe merkezindeki Hurşit camii'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Vali Davut Gül'ün yanı sıra çok sayıda polis ve askeri erkan ile protokol katıldı.

kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman çavuş, Nurdağı şehitliğine defin edilecek.

Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor

Nurdağı, Derik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 22:26:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]