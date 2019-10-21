Derik'te şehit olan Uzman Çavuş Muhammed Önek son yolculuğuna uğurlanıyor

GAZİANTEP - Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Gaziantepli Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. İlçe merkezindeki Hurşit camii'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Vali Davut Gül'ün yanı sıra çok sayıda polis ve askeri erkan ile protokol katıldı.

kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman çavuş, Nurdağı şehitliğine defin edilecek.