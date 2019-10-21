Son Dakika Haberleri: Derik'te şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Güncel Derik'te şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor

Derik'te şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor

1 saat önce

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Derik'te şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, memleketi Gazinatep'in Nurdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.


Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek için memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tören düzenleniyor. İlçe merkezindeki Hurşit Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Gaziantep Vali Davut Gül'ün yanı sıra çok sayıda polis ve askeri erkan ile protokol üyeleri katıldı.


Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek, kılınan cenaze namazının ardından Nurdağı Şehitliği'nde toprağa verilecek. - GAZİANTEP

Jandarma, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 15:06:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derik'te şehit olan uzman çavuş son yolculuğuna uğurlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]