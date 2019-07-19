Son Dakika Haberleri: Derik'te taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 4 yaralı
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Derik'te taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 4 yaralı

20 dakika önce

MARDİN'in Derik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Derik'te taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 4 yaralı, System.String[]
MARDİN'in Derik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki  aile arasında çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Derik ilçe merkezinde meydana geldiı. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Demir ve Kantik ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Seydoş Kantik (58), Serkan Kantik (25), Servet Kantik (27) ve Hamdullah Kantik (42) çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.



Polis, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:18 Kaynak: DHA
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