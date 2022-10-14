DERİK ZEYTİNİNİN HASADI BAŞLADI

MARDİN'in Derik ilçesinde, kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan üretilen, zeytinin hasadına başlandı.

Derik ilçesinin sembolü haline gelen, ilçe halkının yüzde 70'nin geçim kaynağı olan ve 12 bin 370 dekarlık alanda 220 binden fazla ağaçtan üretilen zeytinin hasadına başlandı. 2019 ve 2020'de İngiltere'de ve Japonya'da düzenlenen uluslararası kalite yarışmalarında altın, bronz ve gümüş madalya ile ödüllendirilen zeytinin hasadı için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerine gelen zeytin üreticileri, akşam hava kararana kadar zorlu mesailerine devam etti. Zoncuk, Güleki, Kejik, Melkebazi, Melebeli, Mavi ve Ağliş gibi türleri bulunan zeytin, işlendikten sonra sofralık ve zeytinyağı olarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Zeytin hasadını yapan Nurcan Önemli, Zeytin hasadımız hayırlısıyla başladı. Bu sene zeytinimiz çok iyidir. Yağı da çok güzel, zeytini de çok güzel. Derik'in zeytini 9 çeşittir, hepsi de çok iyidir ama Ğılğali tercih ederiz. Ğılğali birincidir, sofralıktır, kahvaltılıktır çok güzeldir dedi.