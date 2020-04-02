Derikli kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde gönüllü kadınlar, halk eğitim merkezi bünyesindeki atölyede, özellikle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için günde 2 bin maske üretiyor.

Derik Halk Eğitim Merkezi'nde, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve ihtiyaç duyan kişilerin kullanabilmesi amacıyla maske üretim atölyesi kuruldu. 9 gönüllü kadının atölyede günde 2 bin tane ürettiği maske, ilçede çoğu sağlık kuruluşlarına olmak üzere dağıtılıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, atölyede kadınların gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Günde 2 bin maske üretiyoruz. Maskeleri sağlık çalışanlarımıza ve halkımıza dağıtmayı planlıyoruz" dedi.