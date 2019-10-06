Son Dakika Haberleri: Derikli üretici, karacadağ pirincinin tanıtılmasını istiyor
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Derikli üretici, karacadağ pirincinin tanıtılmasını istiyor

1 saat önce

MARDİN'in Derik ilçesindeki volkanik dağ olan Karacadağ eteklerinde yetişen çeltiğin hasadı yapıldı.

Derikli üretici, karacadağ pirincinin tanıtılmasını istiyor, System.String[]

MARDİN'in Derik ilçesindeki volkanik dağ olan Karacadağ eteklerinde yetişen çeltiğin hasadı yapıldı. Üreticiler, elde edilen pirincin çok kaliteli olduğunu ve tanıtımının yapılması gerektiğini belirtti.

Mardin'in coğrafi işaretli tarım ürünleri listesindeki Karacadağ pirinci, sofralardaki yerini almaya başladı. Sönmüş volkanik dağ Karacadağ bölgesinde bulunan Derik ilçesine bağlı kırsal Şerefli Mahallesi'nde, işçilerin hasadını yaptığı çeltik, biçerdöverlerle ayıklanıyor. Elde edilen pirinç, yerlere serilen sedirlerde kurutulmak için birkaç gün bekletiliyor. Kurutulma işleminin ardından pirinçler, fabrikaya götürülerek paketleniyor, ardından da sofralardaki yerini almak için marketlere dağıtılıyor.

Çiftçiler masrafların arttığını belirterek pirincin alımında iyileştirme yapılmasını talep etti. Üretici Faysal Yılmaz, hasadın çok zorlu olduğunu ifade ederek, "Ektiğimiz çeltikle sadece işçilerle bunu biçebiliyoruz. Erkek işçiler biçtikten sonra, kadınlar da toplayıp, bir alana serip, kurutuyoruz. Bölgemizde kurutma makinesi olmadığı için böyle bir yöntemi uyguluyoruz. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra Diyarbakır'a götürüp satıyoruz. Şu an tonunu 3 bin liradan satıyoruz. Karacadağ pirinci çok güzeldir. Burada siyah taşların olduğu yerde çeltiğin tadı bir başka oluyor. Beyaz taşların olduğu yere ekemiyoruz. Temennimiz, pirincimizin uluslararası alanda tanıtılması, Türkiye genelinde de satılmasıdır" dedi.

Üreticilerinden Nizamettin Pirinçioğlu (48) de Karacadağ bölgesinde yetişen pirincin tanıtımı yapılması gerektiğini söyledi.

30 yıldır çeltik ektiğini söyleyen Fesih Doğan ise Karacadağ pirincini siparişle Almanya, İsviçre, Norveç gibi ülkelere gönderdiklerini söyledi.

- Mardin

Karacadağ, Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
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