Derikliler, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü gönüllerinde yaşatıyor - Son Dakika

Derikliler, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü gönüllerinde yaşatıyor

09.11.2020 11:05
Derikliler, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü gönüllerinde yaşatıyor, System.String[]

Mardin'in Derik ilçesinde 4 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, gönüllerde yaşatılıyor.

Mardin'in Derik ilçesinde 4 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, gönüllerde yaşatılıyor.

Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan Safitürk, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirildi.

Safitürk, görevi süresince yürüttüğü çalışmalar, vatandaşlarla geliştirdiği sıcak ilişkiler dolayısıyla kısa sürede ilçede gönüllere taht kurdu.

Derik'te hem Kaymakamlık hem de Belediye Başkan Vekilliği yapan Safitürk, devletin sağladığı imkanları ilçedeki vatandaşlarla buluşturdu.

Adı Türkiye'nin dört bir yanında yaşatıldı

Makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede, bir gün sonra şehit düşen Safitürk için duyulan acı, aradan geçen sürede hiç dinmedi.

Şehidin adı Türkiye'nin dört bir yanında kütüphane, bulvar, konak, öğrenci yurdu ve okullarda yaşatıldı, adına turnuvalar, festivaller düzenlendi, fidanlar dikildi, hayatı öğrencilerce tiyatro oyunu ile canlandırıldı.

Yeni doğan birçok çocuğa ismi verilen Muhammed Fatih Safitürk anısına, ilçede yenilenen Kaymakamlık binasının bahçesine fotoğraf ve öz geçmişinin bulunduğu "Ağlayan Gül" anıtı yapıldı.

Derik zeytini, yurt dışında tanıtıldı

Safitürk'ün yerine bayrağı gönüllü devralan Kaymakam Hakan Kafkas ile ardından atanan Kaymakam Hicabi Aytemür, bir yandan şehidin Derik'in turizmle anılması ve Derik zeytininin dünyaya tanıtılması hayalini gerçekleştirmek için çalışmalar yaptı, diğer yandan ilçede hazırlanan projeleri birbiri ardına hayata geçirdi.

Bu kapsamda 4 yılda Mardin Valiliği, Kaymakamlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerince yaklaşık 750 dekar alanda zeytin fidanı dikildi.

Geçen yıl dönemsellikten (ağacın bir yıl ürün verip, bir yıl vermemesi) dolayı 3 bin 500 ton rekolte elde edilen zeytinde, bu yıl 12 bin 370 dekar alandaki yaklaşık 220 bin ağaçtan 7 bin 500 ton ürün alınması bekleniyor.

Derik zeytininden elde edilen zeytinyağının, geçen yıl özel bir şirketin markasıyla gönderildiği İngiltere'de, Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması'nda altın madalyaya, Japonya'da gerçekleştirilen Japon Prize Uluslararası Yarışması'nda da gümüş madalyaya layık görülmesi, hem zeytine hem de yağına talebi günden güne artırıyor.

"Ayağı olmayana ayak, gözü olmayana göz oldu"

Derikliler, şehit Şafitürk'ü gönüllerinde yaşatıyor.

Derik Engelliler Derneği Başkanı Kasım Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Safitürk'ün, göreve başladığı günden şehit edildiği güne kadar büyük desteğini gördüklerini söyledi.

Safitürk'ü rahmetle andıklarını ifade eden Salim, şehidin, halkın olduğu gibi engellilerin de sevgisini kazandığını, dualarını aldığını belirtti.

Salim, "Hem ilçe merkezinde hem de köylerimizde bulunan engelli vatandaşlarımıza çok desteği oldu. Ayağı olmayana ayak, gözü olmayana göz oldu. Dışarı çıkamayan vatandaşlarımızı topluma kazandırdı. Şehit Kaymakamımızı unutmayacağız. Onu kimsenin unutması mümkün değil. Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

"Ömür boyu kalbimizde yaşayacak"

Esnaf Şehmuz Güneş, Kaymakam Safitürk'ün, çok sık esnaf ve halkla bir araya geldiğini, sorunları dinlediğini aktardı.

Güneş, şunları kaydetti:

"Şehit Kaymakamımızla sık sık görüşürdük. O hep halkın arasındaydı. 15 günde bir esnafı gezer, halkla bir araya gelirdi. Çok değerli bir insandı. Unutulmaz biriydi. Şimdiye kadar unutmadık, bundan sonra da hiç unutmayacağız. Herkes tarafından sevilen, sayılan biriydi. Ömür boyu kalbimizde yaşayacak. Ruhu şad olsun. "

"Dünyaya tanıtmak istediği zeytin hayali gerçek oldu"

Zeytin üreticisi Mehmet Demir, bu yıl çok bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Demir, zeytinin büyük talep gördüğünü anlatarak, "Zeytinimiz yağlı ve çok güzel. Bütün dünya tanıdı. Rahmetli Kaymakamımız, zamanında çok emek vermiş, Derik zeytinini dünyaya tanıtmak istemişti. Onun hayaliydi, gerçek oldu. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

İkiz torunlarına şehidin adını verdi

İlçede yaşayan vatandaşlardan Zine Erol, şehidin adını torunlarında yaşatıyor.

5 çocuk ve 11 torunu olan Erol, Kürtçe yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce dünyaya gelen torunlarına "Muhammed" ve "Fatih" isimini verdiğini belirtti.

Safitürk'ü çok sevdiklerini dile getiren Erol, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun. Fakir ve fukaraya çok yardım ederdi. Onun yanına kim gitmişse eli boş dönmezdi, yardımcı olurdu. Oğlumdan daha çok seviyordum onu. Çukur olaylarında bize çok yardımcı oldu. Bizi susuz, elektriksiz bırakmıyordu. Bize 'Korkmayın. Size bir şey olmaz, izin vermem ben.' diyordu."

Muhammed Fatih Safitürk, Derik, Fatih, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Derikliler, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü gönüllerinde yaşatıyor - Son Dakika


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