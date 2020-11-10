Derikliler şehit kaymakamları Muhammet Fatih Safitürk'ü unutmuyor - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makamına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün (35) acısı, aradan geçen sürede dinmedi. Yaptığı çalışmalarla ilçe halkının sevgisini kazanan Safitürk'ün adı, yeni doğan bebeklere verilirken ev ve iş yerlerine fotoğrafları asıldı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 2015 yılında Derik ilçesine kaymakam olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk, ardından belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevi süresince ilçe halkıyla sıcak ilişkiler kuran ve devletin sağladığı imkanları, halkla buluşturan Safitürk, halkın geçim kaynağı olan 'Derik Zeytini'ni dünya markası haline getirmek için de çeşitli çalışmalar yaptı. Safitürk, yaptığı bu çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK'nın hedef ismi haline geldi. 10 Kasım 2016'da Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen programın ardından makamına geçen Safitürk, buraya yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Safitürk, buradan Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne oradan da Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Safitürk, 11 Kasım 2016'da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Tüm Türkiye'yi olduğu gibi Deriklileri de yasa boğan olayın acısı aradan geçen 4 yıla rağmen dinmedi. Safitürk'ün adı cadde ve sokaklara verilirken, Derikliler ev ve iş yerlerine astıkları fotoğraflarla hem terör örgütü PKK'ya tepkilerini hem de Safitürk'e olan sevgilerini gösterdi. Yeni doğan bebeklere de Muhammed Fatih ismi verilmeye başladı.