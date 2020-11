Derikliler şehit kaymakamları Muhammet Fatih Safitürk'ü unutmuyor - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makamına yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün (35) acısı, aradan geçen sürede dinmedi. Yaptığı çalışmalarla ilçe halkının sevgisini kazanan Safitürk'ün adı, yeni doğan bebeklere verilirken ev ve iş yerlerine fotoğrafları asıldı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 2015 yılında Derik ilçesine kaymakam olarak atanan Muhammed Fatih Safitürk, ardından belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevi süresince ilçe halkıyla sıcak ilişkiler kuran ve devletin sağladığı imkanları, halkla buluşturan Safitürk, halkın geçim kaynağı olan 'Derik Zeytini'ni dünya markası haline getirmek için de çeşitli çalışmalar yaptı. Safitürk, yaptığı bu çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK'nın hedef ismi haline geldi. 10 Kasım 2016'da Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen programın ardından makamına geçen Safitürk, buraya yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Safitürk, buradan Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne oradan da Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Safitürk, 11 Kasım 2016'da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Tüm Türkiye'yi olduğu gibi Deriklileri de yasa boğan olayın acısı aradan geçen 4 yıla rağmen dinmedi. Safitürk'ün adı cadde ve sokaklara verilirken, Derikliler ev ve iş yerlerine astıkları fotoğraflarla hem terör örgütü PKK'ya tepkilerini hem de Safitürk'e olan sevgilerini gösterdi. Yeni doğan bebeklere de Muhammed Fatih ismi verilmeye başladı.

'HER SABAH İŞE GELİNCE ONUN INA BAKIYORUM'Derik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atman Elitaş, her sabah işe geldiğinde şehit kaymakam Safitürk'ün fotoğrafına baktığını belirterek, "Onu rahmetle anıyoruz. Bütün Derik halkına ve ailesine baş sağlığı diliyoruz. Şehit Kaymakam 100 yıl geçse de kalbimizde yaşayacaktır ve unutulmayacaktır" dedi.Esnaf Murat Ayebe de şehit Safitürk'ü unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyledi.Zeytin üreticisi Şirin Salim, şehit Safitürk gibi bir kaymakam bulamayacaklarını ifade ederek, "Kendisini çok seviyoruz. Derik için güzel hizmetler yaptı. Zeytinlerimizi iyi yerlere taşıdı" diye konuştu.'UNUTMAMAK İÇİN İKİZLERİNE MUHAMMED VE FATİH İSMİNİ VERDİ'Ev hanımı Fatime Erol, şehit kaymakam Safitürk'ü unutmamak için ikizlerine Muhammed ve Fatih isimlerini verdiklerini dile getirerek, "Muhammet Fatih ismi yaşasın diye yaptık. Allah ailesine ve bizlere sabır versin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.Şehit Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinden Berivan Bağlar da, şehit kaymakamın öğrencilere çok destek olduğunu anlatarak, spor çalışmalarında onun elinden kupa aldığını ve hiçbir zaman unutmayacağını söyledi.Derik Spor Başkanı Akif Açan da, şehit kaymakamın her zaman kalplerinde olduğunu ve onu unutmadıklarını, unutmayacaklarını dile getirdi.