Deriklilerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Deriklilerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor

12.11.2020 15:29
Deriklilerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU) tarafından, Derik ilçesinde yapılan "Derik Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi" ile vatandaş içilebilir temiz suya kavuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel İdaresi (MARSU) tarafından, Derik ilçesinde yapılan "Derik Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi" ile vatandaş içilebilir temiz suya kavuştu.

MARSU Derik ilçesinin içme suyu ihtiyacını gideren Hanok su kaynağının özellikle kış mevsiminde yağışlar nedeniyle kirlenmesinin önüne geçmek için yapımına başladığı ve kısa bir sürede bitirerek ilçe halkının hizmetine sunduğu Derik Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi ile vatandaşlar içilebilir temiz suya ulaştı.

Yüzde 50 devlet hibesiyle yapımı tamamlanan ve ilçenin 2048 yılına hitap eden, 8 mikser, 20 vana, 2 kompresör, gaz klor odası ve arıtılan suyu analiz edildiği birim gibi son teknoloji ile donatılan arıtma tesisi, 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak bir günde 800 metreküp suyu arıtarak, ilçeyi, temiz içilebilir suya kavuşturuyor.

Tesis sayisinde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği standartlara uygun şekilde içme suyunu vatandaş sunuluyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu, Vatandaş, Derik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deriklilerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika


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